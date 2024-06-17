ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح

يلتزم الحاج إلى بيت الله بمجموعة من المناسك، بينها المبيت بمنى، ولكن ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟ وما آراء الفقهاء فيه؟ وهل هو من شعائر الحج الواجبة على زائر بيت الله؟ وما سبب تسميته؟ هذا ما نستعرضه لكم في السطور التالية وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

المبيت بمنى أيام التشريق من شعائر الحج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المبيت بمنى أيام التشريق من شعائر الحج التي وردت عدة نصوص بشأنها، والذي شُرع للتيسير على الحجاج أثناء قيامهم بأداء نسك الرمي في أيام التشريق الثلاث، وذلك لأن مِنى هي أقرب مكان لموضع رمي الجمرات، فيمكن للحاج أن يرمي بسهولة بلا تعب أثناء الذهاب والعودة، وقد ورد عنْ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا» أخرجه الإمامان: أحمد ، وأبو داود.

آراء الفقهاء في حكم المبيت بمنى أيام التشريق

بينت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم المبيت بمنى أيام التشريق، أن الفقهاء قد أجمعوا على أنَّ المبيت بمنى مِن مناسك الحج، وشعيرة من شعائره، يخاطب الحاج بالإتيان به، ورغم إجماع الفقهاء على مشروعية المبيت بمنى، إلا أنهم اختلفوا في الحكم؛ هل هو مشروعٌ من باب الوجوب، فيلزم مَن يتخلف عنه دم، أو من باب الإقتداء بسنة المصطفي صلى الله علي وسلم، فلا يلزمه شيء؟، فذهب المالكية في المشهور، والشافعية في الأصح، إلى أن المبيت بمنًى واجب، وأن تركه يوجب دمًا، وذهب الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، والإمام الشافعي في أحد قوليه، إلى أن من ترك المبيت بمنًى لا يوجب الدم استقلالًا؛ لأن المبيت بمنًى شُرع لأجل انتظار نُسُك الرمي، ولذلك رأى الحنفية أنه سُنَّةً لا واجب.

سبب تسمية «منًى» بهذا الاسم

وأوضحت دار الإفتاء أن سبب تسمية مِنًى بهذا الاسم ترجع لعدة أسباب؛ منها: أن الله عز وجل يتفضل فيها على عباده المسلمين بالرحمة والمغفرة، وقيل أيضا سمى بذلك لكثرة «ما يُمنى فيها مِن الدماء؛ أي: يراق من الدماء؛ وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل اللغة والتواريخ وغيرهم».