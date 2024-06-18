عاجل.. لجنة الحكام تكشف عن 4 أخطاء لحكم مباراة الزمالك والمصري

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام عن 4 أخطاء لحكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في اللقاء المثير الذي جمع بينهما على ستاد برج العرب وانتهى بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: هناك 4 أخطاء لطاقم التحكيم في مباراة الزمالك والمصري الخطأ الأول كان لابد من توجيه بطاقة صفراء للاعب عبدالله السعيد بعد الحديث مع الحكم بطريقة غير لائقة.

وتابع: وكذلك بطاقة صفراء واجبة ضد أحمد سيد زيزو بعد الحديث مع حكم الراية سامي هلهل بطريقة غيّر لائقة.

جدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام المصريوأكمل: الخطأ الثالث هو إعادة ركلة الجزاء من جديد بسبب تداخل لاعب المصري في اللعبة ولكن الكرة هدف أو لا صعبة للغاية على الحكم ولكن نسير مع قرار الحكم في هذه الحالة بأنها لم تدخل بكامل حوزتها.

وأردف: الخطأ الرابع كان لابد من طرد جوزيه جوميز بعد دفعه الحكم الرابع كان لابد من تدخل من الحكم الرابع ويتحدث مع حكم الساحة ومن ثم طرده ولكن هذا لم يحدث.