عاجل.. عقوبة زيزو المنتظرة بعد ستوري «الانستجرام»

ينتظر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عقوبة بعد حديثه عن التحكيم بطريقة غير مباشرة ومخالفة المادة رقم 24 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق ص.

وهاجم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك التحكيم بطريقة غير مباشرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء نص المادة 24 من لائحة الانضباط على النحو التالي:

- يحظر على أي نادي أو أي مسؤول وعناصر اللعبة القيام بأي إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف الإلكترونية أو او الموقع الرسمي للنادي او المنتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية أول التصريحات على ‬اختلافها ما يمس أو يسيء إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولون أو عناصر اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :

التوبيخ

الإيقاف للمدة التي تحددها اللجنة

الغرامة على الا تقل عن خمسون ألف جنيه