عاجل.. الأهلي يعلن رحيل أول لاعبيه بشكل رسمي خلال أيام

تستعد إدارة النادي الأهلي لإعلان رحيل أول اللاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل بداية الموسم الجديد، وذلك خلال أيام قليلة.

وبحسب ما علمه «الوطن سبورت» فإن الأهلي بصدد الوصول إلى اتفاق مع محمد الضاوي كريستو من أجل إعلان رحيله بشكل رسمي عن الفريق خلال شهر يوليو المقبل.

ويعد محمد الضاوي كريستو أول الراحلين عن صفوف الفريق، وذلك نظرًا لخروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع محمد الضاوي حول الرحيل

ويرفض مسؤولو النادي الأهلي الاستغناء بشكل مجاني عن محمد الضاوي كريستو في حين لم يصل للنادي أي عروض رسمية من الخارج للحصول على خدمات اللاعب بمقابل مادي مجزي.

وتفاوض إدارة النادي، اللاعب محمد الضاوي، من أجل الموافقة على الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الفرق المصرية خاصة أن أندية زد وسيراميكا كليوبارترا وسموحة طلبوا الحصول على خدمات اللاعب، وهو الأمر الذي يتحفظ عليه اللاعب حتى الآن.

كريستو يبلغ الأهلي طلباته قبل إعلان الرحيل

ويرغب كريستو في اللعب إلى أحد أندية الدوري التونسي، إلا أن الأهلي طلب من اللاعب توفير عروض رسمية بمقابل مادي مجزي للسماح له بالرحيل نهائيًا أو على سبيل الإعارة، إذ من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورًا كبيرًا في ملف رحيله ومن ثم الإعلان بشكل رسمي.

يذكر أن كولر قرر رحيل كريستو بسبب قيده بداية الموسم المقبل بقائمة الأجانب للفريق، بعد أن كان مقيدًا تحت السن خلال المواسم الماضية.