سيناتور أمريكي: على واشنطن حجب جميع المساعدات العسكرية الهجومية عن إسرائيل
كتب:
شريف سليمان
05:26 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز
أعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه على واشنطن حجب جميع المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف ساندرز: «على واشنطن استخدام نفوذها للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأدعو إدارة بايدن إلى حث حكومة نتنياهو على التدفق غير المقيد للمساعدات لغزة».
وتابع السيناتور الأمريكي: «أدعو إدارة بايدن لحث حكومة نتنياهو على وقف قتل الفلسطينيين بالضفة واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين».