اليوم الـ257 من العدوان الإسرائيلي على غزة.. قصف مدفعي متواصل في رفح الفلسطينية

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ257 على التوالي، إذ استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف عدة مناطق في القطاع.

الوضع في مدينة رفح الفلسطينية

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، في مدينة رفح الفلسطينية، استشهد7 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات، في قصف عنيف للاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال النار على منازل المواطنين في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب ترافق مع عملية توغل لآليات عسكرية إسرائيلية في الحي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح، واستهدف بالقصف المدفعي محيط المستشفى الميداني الإماراتي غرب المدينة.

تحذير من الوضع الصحي

وحذر أطباء من التدهور الكارثي للوضع الصحي في رفح بسبب استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات، حيث أن بعض المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية، كما أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو صفية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة وسط إطلاق نار كثيف، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه منازل المواطنين قبالة ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، انتشلت الطواقم الطبية 3 شهداء جراء قصف الاحتلال المنطقة الشمالية الغربية في مخيم النصيرات، وهم: الحارث مقداد، ومحمود أبو عرب، ومحمد أبو عر، وفي نفس الوقت أطلقت طائرات مسيرة اسرائيلية من نوع «كوادكبتر» الرصاص على منازل المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة.