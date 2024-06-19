«القاهرة الإخبارية»: سرب من صواريخ حزب الله يسقط في مستوطنة كريات شمونة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن حزب الله أصدر بيانين منذ صباح اليوم وحتى الآن، مشيرًا الى أن الأول أعلن فيه استهدف مستعمرة «المطلة»، التي تقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني بسرب من المسيرات.

وأضاف «سنجاب»: «يأتي ذلك ردا على عمليات الاغتيالات التى نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قضاء صور، عبر اغتيال أحد المسؤولين الميدانيين في هذه المنطقة، أيضا العملية التي أعلن الحزب عن تنفيذها قبل قليل من كريات شمونة، ومن الجنوب اللبناني تجاه مستعمرة كريات شمونة، أطلق خلالها عشرات الصواريخ، ردا على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت منطقة يارين».

3 قتلى لحزب الله في يارين

وتابع مراسل القناة: «هذه العملية تحديدا، أسفرت عن سقوط 3 قتلى لحزب الله في يارين، أيضا هناك 3 غارات جوية استهدفت منطقة الكيان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بالتزامن مع التصعيد، وقصف الإسرائيليين المكثف لأطراف عدد من البلدات في القطاعين الأوسط والغربي».