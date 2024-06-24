سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 في مختلف البنوك المصرية، تباينا في الأسعار ذلك مع ثاني أيام عمل البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري ما قيمته 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري، 48.08 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري، 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر، 48.20 جنيه للبيع، و48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية، 48.20 جنيه للبيع، و48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

هذا وقد بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الاثنين، 48.20 جنيه للبيع، و48.10 جنيه للشراء.