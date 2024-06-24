سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-6-2024 أمام الجنيه المصري، استقرارًا خلال بداية التعاملات الصباحية في مختلف البنوك العاملة بمصر، في ثاني أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، بـ12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-6-2024، مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي اليوم بنحو 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.76 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.