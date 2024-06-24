سعر اليورو اليوم الاثنين 24-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 24-6-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك في مصر، حيث سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 51.33 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو اليوم 51.33 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم 51.42 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر اليورو اليوم عند 51.33 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم 51.33 جنيه للشراء، و51.68 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 51.31 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر اليورو اليوم 51.61 جنيه للشراء، 51.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.