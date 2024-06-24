يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.63 جنيه للشراء، و157.13 جنيه للبيع.

ويستعرض التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، في البنك المركزي المصري، إلى نحو 156.63 جنيه للشراء، و157.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة، نحو 151.26 جنيه للشراء، و152.23 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند 151.52 جنيه للشراء، و157.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك cib، نحو 151.71 جنيه للشراء، و157.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 153.59 جنيه للشراء، و158.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

لامس سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 156.09 جنيه للشراء، و157.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 156.24 جنيه للشراء، ونحو 157.14 جنيه للبيع.