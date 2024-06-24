حظك اليوم برج الثور 24-6-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كل إنسان له سلوك مختلف عن الآخر، كذلك الأبراج لكل برج عيوبه ومميزاته، وبرج الثور معروف عنه قوته واعتماده على نفسه، ومن أهم مميزاته ثباته واتزانه، ويكون دائما في مقدمة المواجهة.

كما يتميز برج الثور، بعدم اعتماده على الآخرين في جميع أمور حياته، وله العديد من العيوب ومنها العناد إذ أنهم مقتنعون دائماً بأنهم على صواب وأن الآخرين على خطأ، ويواجهون صعوبة في التوازن ما بين أوقات الراحة وأوقات العمل؛ وذلك لأنهم يحبون عملهم، ويتصفون بسرعة الانفعال إذ أنهم دائما يظهرون بمظهر الشخص الهادي لين الطبع ولكنهم في الحقيقة عكس ذلك.

وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج الثور الاثنين 24-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تشعر بالاستقرار في العمل في هذه الفترة؛ ولكن يجب عليك أن تأخذ قسطا من الراحة حتى لا يأتي الوقت الذي تشعر فيه بالملل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تشعر في الفترة الحالية بعدم الشعور بالأمان، وذلك نتيجة الشك في أمر معين تجاه شريك الحياة؛ لذلك يجب عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي خطوة بشأن العلاقة بينكما.