ماذا تفعل عند الإصابة بالإجهاد الحراري؟.. تعرف على الفئات الأكثر عرضة له

قالت وزارة الصحة والسكان، إنّ ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد هذه الأيام؛ يسبب تعرض الكثير من الناس للإجهاد الحراري، وهو حالة صحية خطيرة تؤدي إلى الإغماء وجفاف الجلد.

الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها منذ قليل، الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، وهم:

- كبار السن.

- الأطفال.

- أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

- العاملون في الهواء الطلق مثل العمال والرياضيين.

ماذا تفعل عند الإصابة بالإجهاد الحراري؟

في حالة إصابة الشخص بالإجهاد الحراري، فإن وزارة الصحة أكدت على ضرورة القيام ببعض الإجراءات كالتالي:

- نقل الشخص المصاب إلى مكان بارد.

- إزالة الملابس الزائدة.

- استخدام مناشف مبللة، وتبليل الجسم بالماء.

- تقديم الماء للمصاب، وحثه على الشرب ببطء.

- طلب المساعدة الطبية إذا ساءت حالة المصاب الصحية.

كيف تقي نفسك من الإصابة بالإجهاد الحراري؟

وهناك مجموعة من طرق الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري بينتها وزارة الصحة كالتالي:

- شرب الماء بانتظام، حتى في حالات عدم الشعور بالعطش.

- ارتداء ملابس خفيفة بألوان فاتحة؛ لتقليل امتصاص الحرارة.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة التي تبدأ من 10 صباحا وحتى 4 مساءً.

- الاستحمام بالماء البارد؛ لخفض درجة حرارة الجسم.

أعراض الإجهاد الحراري

ومن أهم أعراض الإجهاد الحراري التي تعتري الشخص المصاب به:

- رشح.

- إعياء.

- دوخة وصداع.

- زغللة بالعين.

- ضربة الشمس حتى تصل درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية.