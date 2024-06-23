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باحث: هناك دول أوروبية ترى خطورة في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

كتب:

شريف سليمان
08:33 م | الأحد 23 يونيو 2024
أوكرانيا

أوكرانيا

قال حسين عمر، باحث في الشؤون الدولية، إن قرار انضمام أوكرانيا ومولدوفيا للاتحاد الأوروبي جرى اتخاذه، ولا تستطيع المجر أو غيرها منعه.

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجر ليست فقط هي من تمانع انضمام كييف للاتحاد الأوروبي، وإنما هناك بعض الدول الأخرى التي ترى في انضمام أوكرانيا؛ نظرا لأنها دولة زراعية كبيرة خطرا على أسواقها أو منتجاتها مثل فرنسا وإسبانيا وجزء من إيطاليا واليونان، فهذه دول زراعية تصدر منتجاتها إلى دول العالم.

تصدير أوكرانيا القمح لدول العالم 

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك أراض واسعة وشاسعة، ودولة زراعية كبيرة، وهي مصدر أساسي في تصدير القمح إلى العالم، مما سيكون هناك خلافات في هذا الموضوع أيضا، لكن هناك نقطة مهمة يجب العودة إليها، وهي أن السبب الأساسي للموافقة على البحث لانضمام كييف للاتحاد الأوروبي ليست مسألة اقتصادية، مؤكدا أن روسيا لن تمانع دخول أوكرانيا للاتحاد الأوروبي إلا أنها تمانع دخولها لحلف الناتو.

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