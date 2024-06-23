استشهاد لاعب النادي الأهلي الفلسطيني مع زوجته.. من هو؟

أكثر من 200 لاعب كرة قدم فلسطيني دفعوا أرواحهم شهداء منذ بداية شن العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة في 7 أكتوبر الماضي، إذ سقط الآلاف من الشهداء ما بين الأطفال والشيوخ والنساء، كما استهدف الاحتلال الأطباء ولاعبي الكرة أيضًا.

وانضم نجم النادي الأهلي الفلسطيني لكرة القدم، اللاعب أحمد أبو العطا، إلى شهداء غزة، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة ومعه زوجته وأولاده، بعد أن استهدفت الطائرات الحربية منزله في مدينة غزة.

معلومات عن أحمد أبو الوفا لاعب النادي الأهلي الفلسطيني

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن لاعب النادي الأهلي الفلسطيني، الشهيد، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

من هو الشهيد لاعب النادي الأهلي الفلسطيني؟

اللاعب يُدعى أحمد أبو العطا

يبلغ من العمر 34 عاما

أحمد أبو العطا جناح نادي الأهلي الفلسطيني

لعب أحمد أبو العطا في مركز وسط

استشهد لاعب النادي الأهلي الفلسطيني بجانب زوجته وأولاده.

كان يقطن في منطقة كنيسة دير اللاتين بمدينة غزة.

زوجته الطبيبة ربي إسماعيل أبو العطا، وطفلاهما، استشهدا معه.

لفظ «أبو العطا» أنفاسه الأخيرة بعدما استهدفت الطائرات الحربية منزله في مدينة غزة.

توفي اللاعب أول أمس، الجمعة.

يُعد الشهيد الثالث من النادي الأهلي الفلسطيني، إذ سبقه محمد بركات، وزميله أنس عقيلان.

لعب سابقا لفريق «اتحاد الشجاعية».

النادي الأهلي الفلسطيني

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي الفلسطيني، المعروف بـ«أهلي غزة» هو نادٍ رياضي من أندية قطاع غزة في قطاع غزة تأسس عام 1973 ويعد أول بطل لدوري غزة.