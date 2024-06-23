«مياه المنيا» تستجيب لحل 2400 شكوى بالخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى

أكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اهتمام الشركة بحل شكاوى المواطنين، من خلال خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكواهم واستفساراتهم على مدار 24 ساعة يوميا من أي هاتف أرضى.

مياه المنيا تستجيب لحل2400 شكوي

وأعلن رجب السعيد، أن الشركة نجحت في حل 2400 شكوى خلال إجازة عيد الأضحى بنطاق محافظة المنيا، ما بين شكاوى انقطاعات للمياه وانسدادات للصرف الصحي بجانب شكاوى جودة المياه، حيث احتلت شكاوى ضعف المياه النصيب الأكبر، وبلغ حجم الشكاوى 2180 شكوى، تشمل انقطاعات وضعف وكسر، ثم الصرف الصحي، وبلغ عدد الشكاوى 160 شكوى، ثم 60 شكوى مٌتعلقة بجودة المياه وبلغت نسبة حل الشكاوى 100%.

تحديد مكان الكسور بدقة علي خرائط GIS

وأوضح رئيس مياه المنيا أن الشركة فعلت العديد من الخدمات لاستقبال الشكاوى، وأنه يوجد رقم واتس للخط الساخن لاستقبال الشكاوى وهو 01271269587، بالإضافة إلى الاتصال على الرقم 125 من أي رقم أرضي أو محمول، وأن الشركة تسعى دائما إلى تطوير الخدمة المقدمة للمُواطنين وإمكانية تحديد مكان الكسور بدقة علي خرائط GIS، وإرسال صورة للمشكلة، بالإضافة لتلقى مقترحات المواطنين لتطوير الخدمة.