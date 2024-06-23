حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تصل إلى 45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغب الأنحاء خلال النهار، مائل للحرارة رطب على خلال الليل، معتدل رطب على السواحل الشمالية، متوقعة أن تصل درجة الحرارة العظمى في ذروتها إلى 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

طقس الاثنين 24 يونيو

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقعطة.

- طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية

طقس الثلاثاء 25 يونيو

- رياح على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقعطة.

- طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار خلال الليل وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

طقس الأربعاء 26 يونيو

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقعطة.

- طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار خلال الليل وتأتي درجات الحرارة كالتالي: