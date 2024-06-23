وظائف شاغرة في مجالي المبيعات والمحاسبة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر، عن طلب إحدى شركات القطاع الخاص، في القاهرة مجموعة من الموظفين للعمل لديها في مجالي المبيعات والمحاسبة، بشرط امتلاك خبرة متوسطة وأن يتراوح سن المتقدم بين 25 إلى 30 سنة، مقابل الحصول على رواتب تصل إلى 5500 جنيه.

وظائف مبيعات داخلية

يشترط للقبول بتلك الوظيفة أن يتوفر في المتقدم المطلبات التالية:

- خبرة متوسطة تبدأ من سنتين وحتى 5 سنوات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 30 سنة.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

ويحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه، ويمكنك التقديم عليها عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

وظائف محاسب موردين وعملاء

يعمل المقبول بتلك الوظيف في إدخال فواتير المشتريات ومراجعة حسابات العملاء والموردين والمساعدة في التقفيلات الشهرية للحسابات، ويُتطلب من أجل القبول بها:

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ كلية التجارة.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

ويحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب أساسي يتراوح بين 4500 إلى 5500 جنيه، ويمكنك التقديم عليها من هنــــــــا.