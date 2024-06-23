هيئة الدواء تنفي تلف أدوية ومكملات بمخازن منشآت صيدلية مغلقة إداريا

نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض المؤسسات الصيدلية، التي تم تنفيذ قرارات غلق إداري مؤقت لها.

هيئة الدواء: التأكد من درجات حرارة المخازن قبل تنفيذ قرارات الغلق

وأضافت الهيئة، أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، وخلال تنفيذ فترة الغلق يجري التأكد من توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل إغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الإداري، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.

وأشارت الهيئة، إلى أنها تقوم بمتابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا وإعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الاداري، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.

وأضافت الهيئة، أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة، حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين، وعقب ذلك تم إعادة اغلاق المخزن وملحقه وفق الإجراءات القانونية.

وتناشد هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات قد لا تستند إلى أي حقائق.