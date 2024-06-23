أستاذ علاقات دولية: تناقضات حكومة نتنياهو سبب غليان الشارع الإسرائيلي

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ هناك توترا كبيرا في الداخل الإسرائيلي، الذي يشهد احتجاجات واسعة، وسط معطيات جديدة وانضمام شخصيات بارزة إليها مثل «آيزنكوت» و«غانتس»، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وعدد كبير من رجال الأعمال الذين يطالبون بإقالة الحكومة، ووصل الأمر إلى دعوات إضراب عام حتى تجري إقالة حكومة نتنياهو.

جرائم القتل والإبادة مخالفة لأول تعليم سماوي بالتوراة

وأوضح «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذا التطور بالداخل الإسرائيلي والتناقضات، يعكس حالة من التوتر المصحوب بالتخبط في التخطيط، والتناقضات على أكثر من مستوى؛ إذ تبدأ من تعارض اليهود المتدين بالداخل الإسرائيلي مع حكومة نتنياهو واليمين المتطرف، مشيرا إلى أن «جرائم القتل والإبادة مخالفة لأول تعليم سماوي بالتوراة، وهو تحريم القتل».

ممارسات الحكومة الإسرائيلية مخالفة للنصوص اليهودية

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن «ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، مخالفة للنصوص اليهودية الأساسية، لذلك اليهود المتدين مخالف تماما لممارسات الاحتلال والحرب في غزة».

وتابع: «هناك أيضا تناقض بين السياسيين والعسكريين، وخطورته أن شعب إسرائيل يدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والعسكريين عن الحكومة؛ لأن لهم مصداقية أكثر من السياسيين، وهذا التناقض يعكس تخبط بحكومة نتنياهو التي لم تحقق أهدافها المعلنة من الحرب إلى الآن رغم مرور 9 أشهر».