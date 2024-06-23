مصاريف أرخص الجامعات في مصر 2024.. أهلية وخاصة

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن مصاريف أرخص جامعة في مصر 2024، سواء كانت أهلية أو خاصة، موضحة أن القبول والالتحاق بالجامعات، يخضع لمبدأ العرض والطلب، وأن قيمة الرسوم الدراسية والجودة التعليمية، أحد أبرز الأهداف التي يسعى الطلاب للبحث عنها بين الجامعات للالتحاق بها.

مصاريف أرخص جامعة في مصر 2024

أكدت المصادر لـ«الوطن» أن الجامعات الخاصة والأهلية، تواصل الفترة الحالية، الكشف عن مصروفاتها الدراسية عبر مواقعها الرسمية ومكاتب شؤون الطلاب بها، للاطلاع عليها من الطلاب لمعرفتها، كاشفة أن المصروفات الدراسية مختلفة بين الجامعات.

وتستعرض «الوطن»، مصاريف أرخص جامعة في مصر 2024 خاصة وأهلية، وفقا للمصروفات المعلنة رسميا من بعضها حتى الآن:

جامعة المنصورة الأهلية الحكومية

- الطب البشري: 130 ألف جنيه

- طب الأسنان: 110 آلاف جنيه

- الصيدلة: 90 ألف جنيه

- التمريض: 40 ألف جنيه

مصاريف أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024

وتتصدر جامعات الأقاليم المشهد، في الكشف عن مصاريفها، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024:

جامعة بدر أسيوط

- طب الأسنان 118 ألف جنيه

- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه

- الصيدلة 77 ألف جنيه

- البيطري 62 ألف جنيه

جامعة سفنكس

- طب الاسنان: 116 ألفا

- العلاج الطبيعي 73 ألفا

- الصيدلة 74 ألفا

- البيطري 53 ألفا

- التمريض 45 ألف جنيه

جامعة دراية

- أسنان 115 ألفا

- العلاج الطبيعي 75 ألفا

جامعة مايو القاهرة

- العلاج الطبيعي 72 ألفا

- الهندسة 45 ألف جنيه.