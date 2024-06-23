أربعة لاعبين بالزمالك يطلبون الرحيل عن الفريق بنهاية يونيو

طلب عدد من لاعبي نادي الزمالك، الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية شهر يونيو الجاري، وذلك في ظل رغبتهم في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل، في ظل خروجهم من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، وعدم مشاركتهم مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

رباعي الزمالك يطلب الرحيل خلال أسبوع

وعلم «الوطن سبورت» من مصادره، أن هناك 4 لاعبين طلبوا الرحيل بنهاية شهر يونيو الجاري عن نادي الزمالك، على رأسهم محمود علاء الذي خرج من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى محمد عواد الذي جمد النادي التفاوض معه، والفلسطيني ياسر حمد، وأخيرا إبراهيما نداي، الذي أكد عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة عدم تفعيل بند الموسم الثالث.

وجاء طلب الرباعي في الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية شهر يونيو، وذلك من أجل تحديد مصيرهم، في ظل انتهاء عقود الثلاثي إبراهيما نداي ومحمود علاء بالإضافة إلى محمد عواد بنهاية شهر يونيو، وعدم توصل النادي لاتفاق معهم حول التجديد، وخروج ياسر حمد من حسابات جوزيه جوميز منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويناقش مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مسألة تجديد التعاقد مع محمد عواد، بعد الوصول لاتفاق مع محمد صبحي على التجديد لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى حسم موقف ياسر حمد من الرحيل خلال الفترة الحالية، أو الاستمرار حتي نهاية الموسم الجاري.