حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع: مدرس مسيحي وراء اكتشاف جمال صوت جدي

قال محمد عوض اليماني، حفيد القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، إن الأسرة تقوم بإحياء ذكرى وفاته بمشاركة عدد من تلاميذه ومحبيه، بقراءة القرآن وجلسات الذكر.

الشيخ أبو العينين شعيشع كان جابرا للخواطر

وأوضح حفيد القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «جدي كان جابرًا لخواطر الناس، ومحب لأهله وذوي القربى، ومتواضع مع الناس، ومن اكتشف جمال صوته مدرس مسيحي في مدرسته».

وتابع: «هو مشهور بمقام الصبا، المعروف عنه الحزن، وكان الحزن ملازمه لفراقه والده في صغره»