بطرس دانيال لـ«الشاهد»: الإخوان يرفضون مصافحة المسيحيين

حكى الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، موقفًا مع شخص إخواني، أثناء مرحلة الثانوية العامة، قائلًا: «كنت متفوقًا في اللغة الإنجليزية، وهذا الشخص الإخواني طلب مني مساعدة أثناء الامتحان وساعدته، ونجح في المادة وأخذني بالحضن، فاستغربت لأنه كان ينصح الزملاء بعدم السلام عليّ باليد لأنني مسيحي».

وأضاف «دانيال»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «أنا كان لدي خلفية عن الإخوان، وعندما أتعامل مع أي شخص، لا أتعامل بالدين أو العقيدة، أحب أن أتعامل مع الشخص باحترام»، مشيرًا إلى أنه من خلال تعامله مع الإخوان، اكتشف أنهم يرفضون الآخر.

وتابع الأب بطرس دانيال: أن الدين الإسلامي لا يقول ذلك، لافتا إلى أن القرآن الكريم يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»، مشددًا على أنه يجب على الإخوان أن يعقلوا هذه الآية.