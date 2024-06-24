10 مزايا لقانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية قبل مناقشتهما بـ«النواب»

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية، خلال جلستين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء وذلك في جلساته العامة، بحسب البيان الصادر عن المجلس أمس الأحد.

وبحسب بيان المجلس، فإن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والمقرر مناقشته غدا الثلاثاء يهدف إلى التالي:

مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

- رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية.

- توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

- خدمة الطموحات الاقتصادية في مصر.

- خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار.

- رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

- استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

قانون المرافعات المدنية

أما مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمقرر مناقشته بعد غد الأربعاء، يهدف إلى التالي:

- رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية.

- رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما.

- إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن.

- تحقيق العدالة الناجزة.