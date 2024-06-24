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«الإفتاء» تجيب عن سؤال «هل يجوز التبرع بثمن العمرة للخال أو العم؟» (فيديو)

كتب:

محمد أباظة
01:00 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
 الشيخ خالد عمران

 الشيخ خالد عمران

أجابت دار الإفتاء، عن تساؤل هل يجوز التبرع بثمن العمرة للأقارب «الخال أو العم»، إذ يرغب البعض في ذلك الأمر دون معرفة حكمه، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم التبرع بثمن العمرة للأقارب

وقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن تساؤل هل يجوز التبرع بثمن العمرة للأقارب «الخال أو العم»، إنه يجوز التبرع إليهم، ويجازي الله خيرا المتبرع على هذا البر وصلة الأرحام.

هل يجوز التبرع بثمن العمرة للخال أو العم؟

وأضاف الشيخ خالد عمران، خلال حديثه عن حكم التبرع بثمن العمرة للأقارب، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، أن العمرة في هذه الحالة تكون مقبولة ومتقبلة والمتبرع بها يكون له الجزاء من الله سبحانه وتعالى.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.