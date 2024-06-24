«حياة كريمة» توزع أجهزة عرائس وتروسيكلات على الأكثر استحقاقا بكفر الشيخ

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، حفلاً بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب، لتوزيع أجهزة كهربائية لعدد من العرائس، وتروسيكلات لدعم المشروعات الصغيرة، وأجهزة متحركة لذوي الهمم، وسط فرحة كبرى من الأهالي والمشاركين في الاحتفالية، في إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به المؤسسة لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عوف، مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والعقيد طه عجلان، مدير إقليم الدلتا، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، وإسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام، و1300شخص من الأهالي، و200 متطوع.

توزيع 15 جهاز عروسة لـ15 عروسا

وأكد إسلام جبر، منسق عام لمؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، أنّه تم توزيع 15 جهاز عروسة لـ15 عروس، تشمل عدد من الأجهزة الكهربائية، كما تم توزيع 15 تروسيكل على 15 مستفيد، لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى توزيع 5 كراسي متحركة على ذوي الهمم، ضمن الإطار التنموي الذي تقوم به المؤسسة في مختلف المحافظات المصرية للأسر المستحقة.

وأوضح «جبر»، أنّ مؤسسة حياة كريمة تمكنت خلال 6 أشهر من توزيع 41 جهاز عروسة، وتوزيع 41 تروسيكل للمستفيدين، لدعم المشروعات الصغيرة، فضلاً عن كميات كبيرة من لحوم الأضاحي، مقدماً الشكر لكل المتطوعين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح الاحتفالية.