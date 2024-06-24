أسعار السمك اليوم الاثنين 24-6-2024 في الأسواق

سجلت أسعار السمك اليوم الإثنين 24-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، خاصة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار السمك والجمبري في مختلف الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد 100 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد 100 جنيه بالأسواق.

أسعار الأسماك فى سوق العبور الیوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 80 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي 91 جنيها بالأسواق.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) 70 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) 50 جنيها بالأسواق.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سجل متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الممتاز) 120 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الوسط) 50 جنيها بالأسواق.

أسعار سمك البوري

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الصغير) 72 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الممتاز) بـ77 جنيها بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بـ70 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي لـ250 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور 130 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الحدادي بنحو 30 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السبيط بـ313.75 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السمك الثعابين بنحو 300 جنيه للمستهلك.