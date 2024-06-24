طارق سعدة: الإعلام الوطني لعب دورا بارزا في التصدي لمخططات الإخوان

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها نحو الإعلام تعكس خوفهم من فضح مخططاتهم أمام الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي بدورها كانت تحاول نقل الحقيقة للشعب، كما أن هذه التصرفات عكست محاولتهم لتغيير الرأي العام لصالحهم، وكانت من أهم أسباب قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

دور الإعلام الوطني

وأضاف سعدة في تصريحات لـ«الوطن» أن محاولات جماعة الإخوان لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي والسيطرة على الإعلام وجعلها إعلاما موجها لصالحهم، كانت واحدة من مخططاتهم حتى يتم الاستيلاء على الإعلام وأن ينشروا أفكارهم الهدامة، مضيفا أن الإعلام رفض رفضا تاما أن يكون جزءا من تلك المعادلة، كما أن ذلك أكد دور الإعلام البارز وظهر كثير من الإعلاميين الوطنيين الذين نددوا وفضحوا تلك المساوئ والمخالفات بحق الشعب المصري.

ثورة 30 يونيو

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن زيادة أفعال الجماعة وكثرة الأخطاء التي قامت بها ولدت داخل المواطنين ضرورة تخليص وطنهم من ويلات هذه التصرفات النابعة من الإدارة غير الحكيمة، خاصة تجاه الإعلام المصري ومحاولات ترويضة، وجاءت ثورة 30 يونيو لتؤكد ذلك.