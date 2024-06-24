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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 24-6-2024 في مصر

كتب:

محمد متولي
11:24 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 24-6-2024 في المصانع والأسواق حالة من الاستقرار السعري خاصة في الفترة ما بعد عيد الأضحى وحتى الآن بعدد كبير من الأنواع المختلفة، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2239 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

ومع انخفاض سعر طن الأسمنت الرمادي في الأسواق، فقد أثر ذلك على أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه اليوم، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، تفاصيل أسعارها اليوم الإثنين 24-6-2024 في مصر، وفق آخر التحديثات، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1930 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1960 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.

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بقلم محمد متولي