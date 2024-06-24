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آلاف الأوروبيين يجوبون الشوارع تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

عمرو حسني
10:03 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
مظاهرات صباحية في أوروبا وأمريكا لدعم غزة

مظاهرات صباحية في أوروبا وأمريكا لدعم غزة

نظم الآلاف وقفات احتجاجية في عدة مدن أوروبية مختلفة، على رأسها مدينة مارسيليا الساحلية في فرنسا صباح اليوم الإثنين؛ من أجل المطالبة بوقف الإبادة الجماعية اليت تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

مظاهرات في ألمانيا لدعم فلسطين

وفي نفس التوقيت نزل ناشطون في مسيرات في العاصمة الألمانية برلين، التي تشهد تواجد كبير للجنسيات العربية من أجل المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، على الرغم من القمع المنفذ من الشرطة الألمانية مع المظاهرات، التي تؤيد فلسطين في ظل دعم ألمانيا لإسرائيل وزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس تل أبيب بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

بدوره، خرج مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل صباح اليوم في تصريحات بحسب «القاهرة الإخبارية» قائلا: «تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح شبه مستحيل، والخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان».

مسيرات مؤيدة لفلسطين في أمريكا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية هتف نشطاء في الشوارع لتأيد فلسطين في وجه أنصار إسرائيل خلال وقفة احتجاجية في ولاية لوس أنجلوس.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 260 يوم على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

 

 

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