«مناخ الزراعة» يوجه تعليمات بشأن بعض المحاصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن درجات الحرارة العظمى سوف تتخطى اليوم حاجز الـ42 درجة في الظل على القاهرة، ومحافظات الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة ليلا

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن درجات الحرارة سوفرة تكون مرتفعة ليلا، لتكون فيما بين الـ25 و30 درجة مئوية ليلا؛ إذ يسود فيها معدل ما يعرف بتنفس الظلام، وزيادة معدلات الهدم، ما يعني أن معدلات تحجيم ثمار الفاكهة والخضر سوف تنخفض، وهو ما يتطلب إجراء عمليات التحجيم بمركبات التحجيم المعروفة، مع تعويض النباتات بالمياه.

وشدد الدكتور محمد علي فهيم، على ضرورة ضمان وجود رطوبة أرضية كافية أسفل النبات، بإجراء رية مع قصر الفترة بين الريات، على أن يكون الري في الصباح الباكر، والابتعاد تماما عن الري وقت الظهيرة.

تكثيف إضافة الفسفور مع تقريب فترات الري

ولفت «فهيم» إلى أنه فيما يتعلق بالمحاصيل الصيفية (الذرة، والقطن، والسمسم، والصويا، والفول السوداني، والأرز) فيجب تكثيف إضافة الفسفور مع تقريب فترات الري، كذلك مكافحة دودة الحشد على الذرة، التي تعد أهم آفة على الإطلاق حاليا، بالمبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم)، مع المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.