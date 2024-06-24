الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تواجه تحديات مع إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني يعرقل خروج الحالات المرضية إلى خارج القطاع، مشيرا في بيان صحفي نقله «تليفزيون فلسطين» إلى أنه يحاول تقديم الخدمات الطبية من خلال النقاط الميدانية.

وطالب الهلال الأخمر بوقف عاجل لإطلاق النار، والسماح للطواقم الطبية بممارسة مهامها، مضيفا «طواقمنا تواجه تحديات في ظل مواصلة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات».

استمرار الحرب

ويستمر العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة لشهره السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.