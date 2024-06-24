رابط التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. الشروط المطلوبة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة، رابط التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الدراسي الحالي 2023/2024، والراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

رابط التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ التقديم لـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 سيكون إلكترونيًا عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة، وذلك وفقاً للشروط معايير القبول المحدد من الوزارة، مشيرًا إلى أنّ المدرسة لها 7 فروع بمحافظات مصر المختلفة، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات تؤهل الطالب لسوق العمل المحلية والدولية نظرًا للشهادات المعتمدة دوليًا التي يحصل عليها.

وأضافت أنّ الطالب يدرس أحد التخصصات المتاحة بالمدرسة وهي «الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات»، كما أن الشركة المصرية للاتصالات سوف تعمل على إتاحة مسارات وظيفية متعددة للخريجين، وتمنح شهادة الدبلوم الفني التي تمكن الطالب بعد تخرجه من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، من الالتحاق بالكليات التكنولوجية المختلفة والتعليم الصناعي، كما يمكن للطلاب المتفوقين عمل معادلة للدخول إلى كلية الهندسة.

شروط القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2024 عن 18 عاما.

- أنّ يكون الطالب لائقا طبيا.

- أنّ يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أنّ يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

- أنّ يجيد الطالب اللغة الإنجليزية.