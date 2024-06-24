فيلم اللعب مع العيال يحقق 1.1 مليون جنيه إيرادات خلال يوم واحد

حافظ فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام على المركز الثاني وسط منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر في الفترة الحالية بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم «اللعب مع العيال»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن» إنَّ فيلم اللعب مع العيال حقق أمس إيرادات بلغت مليون و112 ألف جنيه، في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال باسم سمرة، وأسماء جلال، وبيومي فؤاد، وويزو، وحجاج عبدالعظيم ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور القصة في إطار كوميدي تشويقي من خلال مدرس تاريخ تضعه الأقدار في منطقة نائية.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب أفلام ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.

فيلم اللعب مع العيال، يشهد أول تعاون بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة الذي سبق وقدم مع الزعيم عادل إمام مجموعة من الأفلام منها الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، والمنسي، واللعب مع الكبار.