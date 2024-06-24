بدء تدريب المعلمين في 4 مستويات للحصول على شهادة الترقي

خاطبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المديريات التعليمية بشأن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، في ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وفي إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين.

تنفيذ تدريب المعلمين

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستويات «معلم - معلم أول - معلم أول أ - معلم خبير» الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023-2024 ولم يجتازوا التدريبات أو تخلفوا عن دخولها أو ممن تم تعديل بيانات وظيفتهم على كادر المعلم، يرجى من مديري المديريات التعليمية التعاون لتلافي ما يلي.

- التنبيه كتابيا على الفئات المشار إليها بالالتزام بالدخول إلى منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين في الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 15 يوليو 2024.

- اتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين، والتنبيه بالالتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية، وتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها، مع التشديد على ضرورة عدم التخلف باعتبارها الفرصة الأخيرة لهم.