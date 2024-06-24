محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 254 درجة

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بحد أدنى 254 درجة لمدارس الثانوي العام كافة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى.

اعتماد تنسيق القبول بالتعليم الفني بكفر الشيخ

واعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالتعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2024 - 2025، كمرحلة أولى طبقاً لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، وتعليم مزدوج.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرةً على أنّ تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفر الشيخ التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى.