محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي الهرم.. المتر بكام؟

كشفت محافظة الجيزة عن القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديد للمباني نطاق حي الهرم، مشددة على أصحاب العقارات المخالفة سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية نطاقهم والتقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

وأوضحت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن حي الهرم مُقسم إلى 5 مناطق، وهي:

المنطقة الأولى

شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري والحدود الإدارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات وطريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي وميدان الرماية ومدخل طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي وشارع الهرم وترعة المريوطية حتى التقائه مع شارع الملك فيصل.

المنطقة الثانية

شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائري وطريق كفر طهرمس حتى التقائه بشارع الملك فيصل.

المنطقة الثالثة

شارع الهرم بداية من التقائه مع طريق المريوطية وشارع أبوالهول السياحي الشرقي «ترعة المنصورة» والطريق الدائري المنيب وترعة المريوطية حتى التقائه بشارع الهرم.

المنطقة الرابعة منشية البكاري وكفر غطاطي

طريق المنشية بداية من التقائه مع الطريق الدائري وشارع المأذون «شارع محمد عبدالدايم» وشارع السعودي وطريق المريوطية وحدود الحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبيني «طريق جمال الدين البنا وشارع الحاج نصر المنوفي والطريق الدائري وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري حتى التقائه مع طريق المنشية.

المنطقة الخامسة

المنطقة الخامسة المحظورة والتي ينطبق عليها المادة 2 فقرة 2 من قانون التصالح بشأن مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والتي يحظر التصالح فيها وتشمل:

شارع الهرم بداية من طريق أبوالهول السياحي الغربي «ترعة المنصورية»، ومدخل طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي وميدان الرماية وطريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي وامتداد الطريق الدائري محور المنيب وشارع أبوالهول السياحي الغربي «ترعة المنصورية» حتى التقائه بشارع الهرم.

وأكدت المحافظة، أنه تم تحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصري مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية ولذلك بنطاق حي الهرم «تجاري وإداري وسكني» على النحو الآتي:

قيمة سعر المتر للتصالح التجاري

المنطقة الأولى:

- شوارع 20 مترا فأكثر: 1000 جنيه

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 800 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 640 جنيها

المنطقة الثانية

- شوارع 20 مترا فأكثر: 900 جنيه

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 725 جنيها

- شوارع أقل من 16 مترا: 575 جنيها

المنطقة الثالثة

- شوارع 20 مترا فأكثر: 750 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 600 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 481.25 جنيه

المنطقة الرابعة

- شوارع 20 مترا فأكثر: 400 جنيه

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 325 جنيها

- شوارع أقل من 16 مترا: 256.25 جنيه

قيمة سعر المتر للتصالح الإداري

المنطقة الأولى

- شوارع 20 مترا فأكثر: 450 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 362.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 287.5 جنيه

المنطقة الثانية

- شوارع 20 مترا فأكثر: 350 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 281.25 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 225 جنيها

المنطقة الثالثة

- شوارع 20 مترا فأكثر: 350 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 281.25 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 225 جنيها

المنطقة الرابعة

- شوارع 20 مترا فأكثر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 162.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 125 جنيه

قيمة سعر المتر للتصالح السكني

المنطقة الأولى

- شوارع 20 مترا فأكثر: 350 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 81.25 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 225 جنيها

المنطقة الثانية

- شوارع 20 مترا فأكثر: 250 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 200 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 162.5 جنيه

المنطقة الثالثة

- شوارع 20 مترا فأكثر: 250 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 200 جنيه

- شوارع أقل من 16 مترا: 162.5 جنيه

المنطقة الرابعة

- شوارع 20 مترا فأكثر: 150 جنيها

- شوارع أقل من 20 مترا وحتى 16 مترا: 125 جنيها

- شوارع أقل من 16 مترا: 100 جنيه