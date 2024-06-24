برلماني: «30 يونيو» ثورة شعب أنقذت الوطن من براثن الإخوان

قال النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وأيقونة لعزيمة وإرادة الشعب المصري الأبيّ الذي لا يعرف المستحيل.

30 يونيو مسيرة تنموية جديدة

وأوضح «فرعون»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ثورة 30 يونيو خلّصت مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية ودشنت مسيرة تنموية جديدة قادت بلادنا إلى تبوأ مكانتها الرائدة لتكون دولة عصرية حديثة وقادرة.

وأشار إلى أن المصريين سطروا ملحمة عظيمة أنقذت البلاد من مستنقع الفوضى وخرجوا حاملين أرواحهم فداءً لعزة واستقرار وطنهم وصنع جمهورية جديدة بمعالم حضارية رحبة ومتفردة.

30 يونيو دليلًا على قوة المصريين

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 30 يونيو أعادت تثبيت أركان الدولة بعد سنوات من الفوضى، ومنحت العالم درسًا على قدرة وإرادة المصريين، واستعادت الهوية وقادة ملحمة عظيمة نحو بناء الإنسان المصري بصورة عصرية.

وتابع: «ولا ننسى ونحن نحتفي ونمجّد هذه الذكرى أن نتقدم بجزيل الاعتزاز والعرفان إلى قائد ثورتنا الوطنية، وزعيم الأمة العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لبى نداء الوطن واستجاب لجموع الشعب التي خرجت بالملايين لاستعادة وطنها».