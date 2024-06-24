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وزير النقل اللبناني: إجراء قانوني ضد صحيفة التليجراف بعد زعمها وجود أسلحة بمطار بيروت

كتب:

نرمين عفيفي
12:46 م | الإثنين 24 يونيو 2024
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صحيفة تلجراف البريطانية بعد تقريرها الذي يزعم وجود أسلحة داخل مطار بيروت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مطار بيروت، نقلته  قناة القاهرة الإخبارية، أنه سينظم زيارة لكل السفراء الراغبين في زيارة مطار بيروت الدولي.

وتابع أنّ مرافق الدولة من مطارات ومواني مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة، مؤكدا أن مطار بيروت الدولي يستوفي كل المعايير الدولية.

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بقلم نرمين عفيفي