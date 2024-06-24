«العمل» تؤهل شباب الخريجين في القاهرة بورش تدريبية وبروتوكول تعاون

وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع مؤسسة إيمان صبيح للتنمية الاجتماعية لتدريب وتأهيل شباب الخريجين في القاهرة لسوق العمل، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب ودعم مشروعاتهم الصغيرة.

ومن أبرز ما جاء في البروتوكول توفير برامج تدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستحدثة، وتعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم للالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة، وتخصيص 5% من فرص التدريب لذوي الهمم، وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، والمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.

مراكز التدريب

ستُقام الدورات التدريبية في مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالقاهرة، وتُشرف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل على البرامج التدريبية.

التعاون مع القطاع الخاص

تسعى وزارة العمل إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب المتدرب، وتُشجع الوزارة الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة بعد التدريب.