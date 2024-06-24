خبير عسكري لبناني: ما نشرته «تليجراف» بشأن مطار بيروت «حرب نفسية»

قال الخبير العسكري اللبناني عمر المعربوني، إنّ ما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية بشأن تخزين حزب الله أسلحة في مطار بيروت، يدخل في سياق الحرب النفسية والإعلامية التي اعتاد الكيان الإسرائيلي وداعميه شنها ضمن حملات التشويه.

إسرائيل الآن في مرحلة معقدة جدا

وأضاف «المعربوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» تقديم الإعلامية بسنت أكرم، أنّ إسرائيل الآن في مرحلة معقدة جدا، لذلك تشوه صورة لبنان ومطارها لتحقيق القول إن مطار لبنان غير آمن، خاصة أنّ السيّاح يزورون لبنان في هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أنّ وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أدى واجبه باطلاع السفراء والدبلوماسين لتوضيح الصورة الصحيحة، إضافة إلى أنّ الحكومة اللبنانية تنفذ حملة لتوضيح الصورة بعد تصريحات صحيفة تليجراف البريطانية.

وتابع أنّ هدف صحيفة تليجراف البريطانية من النشر، قد يكون أنّها تعاني من بعض المشكلات المالية، وتعتقد أنّ ترويج مثل هذه الأخبار يرفع أسهم الصحيفة.