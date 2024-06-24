مدبولي: بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لدعم الصادرات الشهر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه جار العمل على ميكنة منظومة دعم الصادرات بالكامل، لافتا إلى أنه سيتم العمل بهذه المنظومة الإلكترونية بحلول شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

و قال رئيس الوزراء، إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي، من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.