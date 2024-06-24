عاجل.. تفاصيل اجتماع رئيس الزمالك مع وزير الرياضة لحل أزمة القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن حسين لبيب، رئيس النادي، تلقى اتصالا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل الاجتماع لمناقشة موقف القلعة البيضاء من عدم خوض مباراة الغريم التقليدي الأهلي.

أحمد دياب يتواجد في جلسة وزير الرياضة وحسين لبيب

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن الاجتماع سيتواجد فيه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة؛ إذ سيسعى الجميع لإقناع رئيس الزمالك حسين لبيب، بالتراجع عن قرار المجلس، وخوض مباراة الأهلي.

الزمالك يتمسك بعدم خوض لقاء القمة حتى الأن

وتتمسك إدارة الزمالك، حتى الآن، بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، لحين تحقيق مطالب «الأبيض»، وخوض الفرق كافة لمبارياتها المؤجلة.

واتخذ مجلس الزمالك قراره بالإجماع في جلسة الأمس، وجرى الاتفاق على اتخاذ خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة، في ظل ما يحدث من لجنتي المسابقات والتحكيم في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب، قد اتفق على اتخاذ خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة، اعتراضا على ما يحدث من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.