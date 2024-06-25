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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سارة شوقي
12:04 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتصف أصحاب برج الجدي بالدقة في المواعيد والالتزام بالوقت، كما يُعرف بالصبر والطموح والإخلاص وتقدير المسؤولية، ويُعد برج الجدي في الصداقة من أفضل الأصدقاء التي ممكن أن تجدهم وقت الحاجة لهم.

ومن عيوب برج الجدي أنه شخصية قليلة المرح، حيث يغلب علية الجدية في أمور حياته، وهو من الشخصيات التي تميل إلى العُزلة، يٌفضل أن يعيش بعيدا عن الناس والمُناسبات، وهو قليل الكلام والمُجاملات، تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تُخبر الأبراج مواليد بُرج الجدي أن حياتهم المهنية تشهد تغيير، ومن المُتوقع اليوم أن يتلقي مشاريع ومهام جديدة، تؤدي إلى نمو شخصي ومهني كبير.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت في علاقة فيعتبر هو اليوم المثالي لإشعال الشرارة من خلال تجربة شيء جديد مع الشريك، لذا دع الحُب يُرشدك في اتجاهات جديدة.

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بقلم سارة شوقي