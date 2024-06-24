رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الأخيرة لانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر، بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم حاليا متابعة آخر الاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، وذلك قبيل انعقاده يوم السبت المقبل.

دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجيستية والتغطية الإعلامية، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر شهد حتى الآن 632 تسجيلًا من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، وكذا 647 تسجيلًا من أفراد وشركات مصرية بخلاف المسؤولين والجهات الحكومية، لافتا إلى أن الاجتماع شهد استعراض أسماء ضيوف المؤتمر رفيعي المستوى الذين تأكد حضورهم المؤتمر من جانب المفوضية الأوروبية، وعلى رأسهم السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، وكذا من تأكد حضورهم من المؤسسات العالمية والشركاء متعددة الأطراف.

استعراض ملامح الجلسات النقاشية

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الجلسات النقاشية، التي سيتم انعقادها خلال فعاليات المؤتمر بحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الصناعة، والطاقة، والسيارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار المالي، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أوضح «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض أيضًا آلية تنظيم عقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية من القطاع الخاص، وكذا عقد الاجتماعات واللقاءات بين القطاع الخاص والوزراء المعنيين.

كما تم استعراض موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة، المُقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وذلك في عدد من القطاعات، على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول الملامح النهائية لخطة التغطية الإعلامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات المصرية، التي ستتولى دعوة ممثلي المؤسسات الإعلامية والوكالات العالمية المعتمدة لديها، كما تشمل الخطة الإعلامية النشر والترويج للمؤتمر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة «تويتر» و«إنستجرام» و«لينكدإن» و«فيسبوك».

وخلال ذلك، تم عرض التصميم النهائي ومحتويات الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، كما تم استعراض اللمسات النهائية للجوانب اللوجستية الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر، وسبل تيسير انتقال ضيوف المؤتمر لحضور الجلسات والفعاليات المختلفة.