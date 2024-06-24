أمين الفتوى: من يُفتي بتسرع ودون علم فهو «آثم»

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ تعبير الفتوى من المصطلحات المظلومة، مشددًا على أنه يجب بصورة علمية متخصصة اللجوء إلى متخصص.

ما المقصود بالفتوى؟

وأضاف «عمران»، في حواره ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»: «الفتوى الدينية هي أن يكون لدينا سؤال عن أمر ديني نحتاج إلى الإجابة عليه، وهنا نسأل أهل الذكر كما أمرنا الله عز وجل».

حكم من يطلق الفتوى دون علم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «الفتوى علم ولجوء إلى أهل العلم في تخصصهم، ومن يطلق الفتوى على أمر آخر، وهذا الأمر الآخر فيه تسرع وكلام غير علم، ومن يفعل ذلك قطعا فهو آثم، وهذا الأمر ينطبق على كل الأمور، فمن يفعل ذلك في الطب فهو آثم، وكذلك الدين، وأسمى الله هذا المسلك أنه قول بغير علم».