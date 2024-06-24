مصر للطيران ضمن قائمة أفضل 100 شركة جوية على مستوى العالم

وفقاً لتصنيف سكاي تراكس العالمي، احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلاً عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور و تحسين الخدمات.

خدمة العملاء

ويعكس هذا التقييم مدى التطور الكبير الذى شهدته الشركة في مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفي المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقاً لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوي، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلاً عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.

تحسين الخدمات

وتستمر مصر للطيران في تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.