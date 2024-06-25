أول رد فعل من حكام «القمة» بعد الوصول للقاهرة وعلمهم بإلغاء المباراة.. (خاص)

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وصول طاقم التحكيم الإسباني المكلف بإدارة مباراة القمية بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن يعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عدم خوض الديربي.

وصول طاقم حكام القمة للقاهرة وموعد مغادرتهم

وعلم «الوطن سبورت» أن طاقم التحكيم وصل بالفعل للقاهرة منذ ساعتين لإدارة مباراة القمة قبل أن يتم إلغاءها بقرار من رابطة الأندية بعد إعلان الزمالك عدم خوضه المباراة.

ويتواجد طاقم التحكيم الإسباني حاليًا برفقة مسئول من اتحاد الكرة، بعد أن تم ابلاغهم بالغاء القمة من قبل مندوب اتحاد الكرة وهم تقبلوا القرار دون الدخول في اية تفاصيل.

ومن المقرر أن يغادر الحكام القاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء كما كان محدد لهم من قبل.

ومن الممكن ان يتم اصطحاب طاقم التحكيم بجولة في القاهرة غدا بعد الغاء المباراة.