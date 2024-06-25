انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الإكوادور.. وتوقف الخدمات العامة

انقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء الإكوادور، فيما أعلنت السلطات عن عطل في شبكة توزيع الكهرباء، حسب موقع «سي إن إن» بالعربية.

سبب انقطاع الكهرباء في الإكوادور

وقال وزير البنية التحتية روبرتو لوكي، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): «التقرير الذي تلقيناه من المركز الوطني للتحكم في الطاقة، يفيد بوجود عطل في خط النقل مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، لذلك لا توجد خدمة».

وأضاف: «نحن نركز كل جهودنا على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن».

وأثر انقطاع التيار الكهربائي في الإكوادور على السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة، والمرافق مثل المستشفيات والمنازل ومترو الأنفاق.

أزمة طاقة

وتعاني الإكوادور من أزمة طاقة منذ سنوات، وكان آخرها إعلان الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا حالة طوارئ في أبريل، وأمر بقطع الكهرباء على مستوى البلاد لـ8 ساعات، وسط الجفاف الذي أثر على توليد الطاقة.

وأفادت شبكة «CNN» بانقطاع الكهرباء عن مستشفيين في العاصمة كيتو، بما في ذلك مركز طبي للأطفال، وتمكن المستشفيان من الاعتماد على الكهرباء من مولداتهما بعد وقت قصير من بدء الانقطاع.

وفي جواياكيل، أكبر مدينة في البلاد، أثر انقطاع التيار الكهربائي أيضا لفترة وجيزة على مستشفيين آخرين.

ويتعين على سكان جواياكيل التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، وسط حرارة تصل إلى 90 درجة فهرنهايت.

توقف الخدمات العامة

وانقطعت الخدمة في نظام مترو الأنفاق في كيتو، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال عمدة كيتو بابيل مونيوز، إن الانقطاع كبير لدرجة أنه أثر على مترو الأنفاق، على الرغم من استخدامه «نظام كهربائي معزول».

وأضاف «مونيوز»، عبر «إكس»: «أمرت بنزول جميع فرق التدخل السريع لتسهيل التنقل، ومنع الحوادث عند التقاطعات الرئيسية والعناية بالأماكن العامة».

ولاحقًا، قالت الحكومة، في مؤتمر صحفي، إن انقطاع التيار الكهربائي، كان بسبب مشكلات الصيانة والنقل في شبكة توزيع الكهرباء.